Un petit garçon est né dans un embouteillage causé par l'accident d'un autocar qui a fait une douzaine de blessés sur une autoroute du Royaume-Uni lundi.

La police et les services ambulanciers dans le sud du comté de Kent ont annoncé que 41 personnes avaient été blessées, et qu'une douzaine de victimes avaient été admises à l'hôpital. "Mais pour rendre les choses plus intéressantes, un petit garçon est né sur place", a annoncé la police du Kent sur Twitter.

L'enfant a vu le jour dans les files de véhicules provoquées par l'accident, car l'autoroute a été fermée à la circulation durant l'intervention des services d'urgence.