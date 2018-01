C'est un astre plus lumineux et plus massif que d'habitude qu'il était donné à observer. Et ce, pour une raison chiffrée: la lune passe à "seulement" 356.564 km du globe terrestre au moment de se trouver à son périgée durant cette nuit du 1er au 2 janvier.

Il est alors possible de distinguer davantage de contrastes et de détails de la lune, le tout à l’œil nu, bien que cela soit conditionné par la météo.

La prochaine "super Lune" est attendue le 31 janvier prochain.