On le sait : l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandra Benalla, bénéficiait de certains avantages. Ce jeudi soir, sur le plateau de Quotidien, Philippe Tournon, l'ex-attaché de presse de l'équipe de France a raconté une anecdote sur Benalla mêlant le prestigieux trophée remporté par les Bleus.

"J'ai vu le trophée dans la valise en aluminium en quittant l'hôtel Marigny, après je ne sais pas ce qu'est devenue la Coupe", a expliqué Philippe Tournon sur le plateau de Quotidien. "D'après tes investigations remarquables, c'est Benalla qui se trimbalait avec la Coupe. Et nous on la cherchait partout". Selon les infos de Quotidien, Benalla l'aurait en effet eue en sa possession trois jours après la victoire des Bleus. Et ce, alors que la Fédération française de football tenait de remettre la main dessus. Précisons qu'il ne s'agissait que d'une copie du trophée, l'original ayant été repris quand les Bleus sont sortis du vestiaire à l'issue de la finale du Mondial.

Pour rappel, Benalla est un nom qui fait trembler le gouvernement puisque cet ancien "Monsieur sécurité" de Macron est visé pour des faits de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonctions, de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection.