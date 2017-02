Invité dans l'émission State of the Union sur CNN, Bernie Sanders, ancien rival d'Hillary Clinton lors de l'investiture démocrate, a critiqué les actions de Donald Trump et appelé les Républicains, le Sénateur John McCain en tête, à se lever et à lutter contre les idées et actions de Donald Trump.





"Nous allons nous retrouver dans des moments très compliqués. Et j'espère que des personnes comme le Sénateur McCain, et d'autres Républicains, auront le courage de se lever contre cette situation dans laquelle Trump pense que toute le monde à tort sauf lui. (...) Nous sommes une démocratie, pas un one-man show. Nous ne sommes pas une autre entreprise de Trump. Ce sont les Etats-Unis d'Amérique, et pas un nouveau business géré par Monsieur Trump."