Bertrand de Crombrugghe n'est plus l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo.

Il aurait été écarté pour rupture de confiance avec les Affaires étrangères à Bruxelles, selon les informations du Standaard. Son successeur n'a pas encore été désigné. Bertrand de Crombrugghe était en poste depuis 2016 à Kinshasa. Il est revenu en Belgique en janvier 2018, officiellement pour participer à des discussions sur une négociation interne. Cela, à un moment de tension entre la Belgique et le Congo.

Trois mois après son retour, M. de Crombrugghe a été affecté à "d'autres tâches au sein de l'administration centrale", a indiqué Didier Vanderhasselt, porte-parole des Affaires étrangères.

La décision est liée à une rupture de confiance entre le diplomate et le cabinet de Didier Reynders (MR). Le ministre belge des Affaires étrangères et son collègue de la Coopération au développement, Alexander De Croo (Open Vld), ont opté pour une approche dure envers le régime de Joseph Kabila en raison du report des élections et la répression violente de manifestations pacifiques. L'ex-ambassadeur endossait une approche davantage pragmatique.