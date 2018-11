" Viens nous voir à Galaswinda, darla dirladada ! Y’a du soleil et des nanas, nana dirladada !" Cet air musical connu de tous est celui du Club Med de Côte d’Ivoire rendu célèbre par le film culte Les Bronzés . Du moins, ça, c’était avant.

Aujourd’hui, à Assouindé, station balnéaire à l’est de la Côte d’Ivoire, il ne reste plus rien ou presque du cadre paradisiaque qu’ont connu tous les spectateurs. La mer a avancé, le site a périclité et le village de vacances a été abandonné. "C’est en ruine, il n’y a plus rien", regrette Thomas Touma, un ancien animateur du club interrogé par Radio France. "La piscine s’est remplie de sable et d’eau de mer avec les différentes marées. Là-bas, il y a encore le ponton où les acteurs jetaient de l’eau sur les passants."

© D.R.



Les Bronzés ont 40 ans

Le 22 novembre 1978 sortait le tout premier volet mythique des Bronzés avec les membres du Splendid. Si ces derniers ont plutôt bien vieilli, on ne peut pas en dire autant donc du site qui en a fait rêver plus d’un. Sur la plage, les déchets ont remplacé les touristes à la recherche d’un bain de soleil. Destination à la mode dans les années 1980, les lieux sont fuis par les vacanciers en raison des crises politiques répétées, entre autres. Le club a officiellement fermé ses portes en 2005. "Depuis la fermeture, beaucoup de personnes sont parties au chômage et n’ont pas retrouvé de boulot, conclut Thomas Touma, toujours interrogé par Radio France. Des centaines de personnes étaient employées ici. Et il n’y a plus aucun touriste."