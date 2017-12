En 2015, les mêmes experts avaient prédit que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne et que Donald Trump deviendrait président des Etats-Unis. Ces analyses sont donc prises très au sérieux par certains. Elles sont d'autant plus inquiétantes qu'elles prévoient cette fois la disparition de la Belgique pour 2028.





D'après les experts financiers, une faible natalité et des pensions anticipées provoqueraient une crise de la sécurité sociale et une fracture générationnelle européenne. L'Europe éclaterait donc et emporterait dans sa chute la Belgique qui se disloquerait en trois parties à savoir, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.





Parmi les autres scénarios, on retrouve une attaque nucléaire nord-coréenne en 2018 et la réélection de Trump en 2020. Par contre, en 2024, ce serait le présentateur américain Jimmy Kimmel qui reprendrait le rôle de président. En 2028, le pétrole disparaîtrait pour faire place à la voiture électrique.





Le groupe Bloomberg présage également un avenir négatif pour les réseaux sociaux. En effet, les fake news deviendraient incrontrôlables entraînant la fin de Facebook, Twitter et Google d'ici 2025.





Côté bourse, Bloomberg estime que plusieurs pays pourraient opter pour leur propre monnaie virtuelle entraînant un effondrement des marchés financiers. Le Bitcoin causerait la fin des banques en 2028.





Il faudra attendre 10 ans avant de voir si les prédictions du groupe d'experts seront une nouvelle fois réelles. Heureusement, tous les scénarios proposés par Bloomberg ne se sont pas toujours réalisés.