Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-sept ont donné leur feu vert dimanche à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE, ainsi qu'à la déclaration politique sur les relations futures entre Londres et l'Union, a indiqué sur Twitter le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Après un peu moins d'une heure de réunion, les dirigeants européens ont sans surprise avalisé le texte de l'accord de retrait, que beaucoup avaient précédemment qualifié de "meilleur accord possible" pour les deux parties, compte tenu des circonstances.

L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE, qui se trouve sur la table des leaders européens ce dimanche, "est le meilleur accord possible compte tenu des circonstances", a estimé le Premier ministre Charles Michel, à son arrivée à un sommet des Vingt-sept à Bruxelles. Lors de cette réunion, les dirigeants des États européens donneront leur feu vert à l'accord sur le Brexit.

Ce texte, négocié pendant près d'un an et demi, devra ensuite passer les écueils des parlements européen et britannique, avant son entrée en vigueur le 29 mars 2019.

Interrogé sur une possibilité de renégocier des éléments de l'accord en cas de revers au parlement britannique, M. Michel a dit ne pas avoir "l'impression qu'il existait beaucoup de marges additionnelles pour trouver des formules magiques".

"Chacun doit être réaliste et bien mesurer que ce qui est sur la table aujourd'hui est le fruit d'un travail gigantesque mené de part et d'autre", a-t-il poursuivi.

D'après le chef du gouvernement fédéral, "le moment de vérité" interviendra "à très court terme quand le parlement britannique" se prononcera. "Il marquera, je l'espère, son accord sur ce texte", a-t-il conclu.

Après l'aval éventuel des hémicycles, une négociation sur les relations futures entre Européens et Britannique débutera. Dans ce cadre, le Premier ministre plaidera pour "un très large accord de coopération économique dans l'intérêt de la Belgique", a-t-il expliqué.

Les questions relatives à la pêche et celles concernant la concurrence seront particulièrement importantes aux yeux de M. Michel. "Il est important qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale des entreprises britanniques après la période de transition", a-t-il notamment pointé.