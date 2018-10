La Première ministre britannique Theresa May a affirmé lundi toujours croire un accord de divorce avec l'Union européenne "réalisable", devant les députés britanniques.

"Je continue de penser qu'un accord négocié est ce qu'il y a de mieux pour le Royaume-Uni et l'UE, je continue de croire qu'un tel accord est réalisable et c'est dans cet esprit que je vais continuer à travailler avec nos partenaires européens", a dit Mme May au lendemain de l'échec de discussions pour aboutir à un accord à présenter au conseil européen qui démarre mercredi.

"Plus probable en novembre ou décembre"

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a estimé lundi s'attendre à un accord sur le Brexit plutôt en novembre ou décembre, devant des journalistes à Dublin.

"Nous sommes à un moment sensible", a déclaré le dirigeant. "Je sais que certaines personnes sont optimistes quant à un accord sur la sortie cette semaine. Je dois dire que j'ai toujours pensé que c'était improbable et que novembre ou décembre étaient les meilleures opportunités pour un accord", a-t-il ajouté.

Ces propos interviennent alors que des négociations entre le Royaume-Uni et l'UE ont échoué ce week-end, à deux jours du début mercredi d'un sommet européen à Bruxelles. Les discussions achoppent toujours sur la question de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

"Nous sommes toujours ouverts au compromis, en tant qu'Union européenne bien sûr nous le sommes, mais il y a des fondamentaux sur lesquels un compromis n'est pas possible", a souligné le dirigeant irlandais.

Il demande en particulier au Royaume-Uni de faire en sorte qu'"aucune frontière dure ne sera mise en place sur l'île d'Irlande", quel que soit le scénario du Brexit.

Le petit parti nord-irlandais DUP a lui jugé lundi "probablement inévitable" que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, blâmant l'attitude de Bruxelles.

La Première ministre britannique Theresa May doit informer dans l'après-midi les députés britanniques de l'avancement des négociations, au moment où l'UE estime toujours possible un accord tout en se préparant à la possibilité d'un échec.