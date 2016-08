Burkini autorisé: "Décision de bon sens" pour certains, "il faut légiférer" pour d'autres

Monde

La plus haute juridiction administrative française a suspendu vendredi un arrêté d'interdiction du burkini pris par une municipalité du littoral méditerranéen, Villeneuve-Loubet, en l'absence de "risques avérés" pour l'ordre public. A gauche, il y a peu de réactions, la droite appelle à une loi.

Cette décision a été saluée par les représentants du culte musulman en France.

C'est une "décision de bon sens", une "victoire du droit, de la sagesse", s'est réjoui par exemple vendredi Abdallah Zekri, le secrétaire général du Conseil français du culte musulman (CFCM), l'instance représentative des musulmans de France. Cela "va permettre de décrisper la situation, qui était marquée par une tension très forte parmi nos compatriotes musulmans, notamment chez les femmes", a-t-il souligné.

Cette décision "aura vocation à faire jurisprudence", s'est félicité quant à lui Me Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui avait saisi la plus haute juridiction administrative. "Oui, il y a une atteinte disproportionnée à la liberté des religions et le maire n'avait pas le pouvoir de restreindre cette liberté", a-t-il ajouté.





Peu de réactions des ténors du PS

Du côté du Parti socialiste, près de deux heures après la décision, les ténors du parti étaient plutôt silencieux après cette décision. Il faut dire que la divergence de points de vue sur le sujet la veille entre le Premier ministre Manuel Valls et sa ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, n'encourage pas forcément les socialistes à prendre la parole.

François Hollande, Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, Jean-Christophe Cambadélis (Premier secrétaire du parti) et d'autres grands noms n'ont pas pour le moment communiqué sur les réseaux sociaux.

C'est le cas, en revanche, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a expliqué dans un communiqué avoir très sobrement "pris acte" de cette décision.

Les députés PS sont plus bavards.

"La République a gagné", a tweeté Mathieu Hanotin, député socialiste de la Seine-Saint-Denis.

Frédéric Cuvilier, ancien secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche durant le premier gouvernement de Manuel Valls, a salué cette décision sur Twitter. "Je salue la décision du CE censurant l'atteinte grave aux libertés fondamentales, d’aller et venir, de conscience et de liberté personnelle."

Le "frondeur" et candidat à la primaire Benoît Hamon, lui aussi ancien ministre de l'Education dans le premier gouvernement de Manuel Valls, s'est empressé de partager la décision du Conseil d'Etat.

Interrogé par Le Monde, Benoît Hamon, candidat à la primaire du PS, s'est "réjoui" de la suspension et considère comme "un désaveu vis-à-vis de la position exprimée par Manuel Valls."







"L'Etat du droit n'est pas adapté"





A droite, cette décision a fait davantage réagir. "On voit bien que l'état du droit n'est pas adapté aux circonstances. Il faut légiférer", a réclamé sur Twitter Eric Woerth, secrétaire général du parti Les Républicains (LR).

Jean François Copé, candidat à la primaire LR en appelle aussi aux députés. "La décision du Conseil d’État est la preuve qu’il faut une loi pour interdire le Burkini"

Même son de cloche pour Florian Philippot, vice-président du Front national (FN). "Face à la faiblesse du Conseil d'Etat, au législateur maintenant d'être responsable et d'interdire ce vêtement d'apartheid", a-t-il réclamé, sur Twitter,

