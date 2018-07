L'ex-président indépendantiste de Catalogne, Carles Puigdemont, a promis de continuer à "défendre la juste cause du peuple catalan", samedi à Bruxelles, dès son retour en Belgique après son arrestation il y a quatre mois en Allemagne.

"Ce n'est pas la fin du voyage. Je voyagerai jusqu'au dernier recoin de notre continent pour défendre la juste cause du peuple catalan, la cause de la démocratie, la cause de la liberté, la cause de l'auto-détermination", a déclaré en anglais M. Puigdemont au cours d'une conférence de presse à la Délégation de la Catalogne auprès de l'Union européenne.

"Mon voyage ne se terminera pas tant que tous les prisonniers politiques ne seront pas libérés ni que les exilés ne pourront pas retourner (chez eux)", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse conjointe avec son successeur Quim Torra, un indépendantiste radical.

M. Torra a promis "plus de défaites à venir pour l'Espagne si elle continue" dans la voie de la répression contre les séparatistes catalans.

Neuf dirigeants catalans sont actuellement en détention provisoire en Espagne pour rébellion.

Et la justice espagnole a émis un mandat d'arrêt visant M. Puigdemont et cinq autres personnalités indépendantistes exilées en Belgique, en Suisse et en Écosse.

Interrogé sur le dialogue en cours avec le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, M. Torra a appelé Madrid à transformer "ce dialogue en faits".

Avant sa conférence de presse, dans le quartier européen, Carles Puigdemont avait rencontré des membres du gouvernement catalan et d'anciens ministres en exil.

Il doit se rendre samedi après-midi à Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, pour une cérémonie d'accueil à partir de 16H00 (14H00 GMT).