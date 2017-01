Un Belgo-Turc figure bien parmi les victimes de l'attaque contre une célèbre discothèque d'Istanbul où plusieurs centaines de personnes fêtaient le réveillon du Nouvel an, dans la nuit de samedi à dimanche, confirment dimanche les Affaires étrangères.

Selon différents médias, la victime serait âgée d'une vingtaine d'années et originaire de Genk (Limbourg).

"Nous craignons malheureusement le décès d'au moins un compatriote dans l'attentat à Istanbul. Mes pensées vont à sa famille et ses proches", indiquait plus tôt le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders sur le réseau social Twitter.

Cette attaque marque un début d'année 2017 sanglant pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par plusieurs attentats meurtriers attribués soit aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) soit à la rébellion kurde.

L'assaillant qui a semé la mort dans la discothèque branchée Reina, située au bord du Bosphore, est toujours recherché par les autorités, a indiqué dimanche matin le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu qui a évoqué une "attaque terroriste".

Selon lui, 20 victimes ont d'ores et déjà été identifiées et parmi elles figurent 15 étrangers et cinq Turcs. M. Soylu avait dans un premier temps évoqué 21 victimes identifiées, dont 16 étrangers.

L'attaque a aussi fait 65 blessés, dont quatre grièvement atteints, a-t-il indiqué.

"Les recherches pour retrouver le terroriste sont toujours en cours. J'espère qu'il va être rapidement capturé", a-t-il ajouté.

L'assaillant a ouvert le feu sur la foule à 01H15 dimanche (22H15 GMT samedi) dans la discothèque où 700 à 800 personnes fêtaient le passage à l'année 2017. Nombre d'entre elles ont plongé dans les eaux glacées du Bosphore pour échapper à la mort, selon les médias turcs. Le tireur a abattu un policier et un civil qui se trouvaient devant cette boite de nuit prisée des touristes étrangers, avant de s'engouffrer à l'intérieur et de commettre un carnage, a précisé le gouverneur de la ville Vasip Sahin.





Les nationalités des victimes étrangères

Des ressortissants étrangers, notamment arabes et israéliens, figurent parmi les 39 personnes tuées dans l'attaque perpétrée par un homme armé dans une boîte de nuit d'Istanbul pendant la célébration du Nouvel An.

- Trois Jordaniens ont été tués et quatre blessés, selon le ministère des Affaires étrangères jordanien, cité par l'agence officielle Petra.

- Deux Tunisiens ont été tués. Il s'agit d'un homme d'affaires et de son épouse, selon les médias tunisiens. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé de son côté la mort d'une femme possédant la double nationalité française et tunisienne, sans préciser s'il s'agissait de la même personne.

- Plusieurs Saoudiens sont également morts dans l'attaque, selon le consulat saoudien à Istanbul, qui n'en précise pas le nombre. Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, il y aurait cinq morts et 11 blessés parmi les ressortissants de ce pays.

- Un Libyen a été tué et trois autres blessés dans l'attaque, selon le ministère libyen des Affaires étrangères.

- Des ressortissants du Maroc et du Liban figurent parmi les victimes, selon la ministre turque de la Famille, citée par l'agence progouvernementale Anadolu, qui n'a pas donné de chiffres par pays. La chaîne libanaise LBCI a diffusé une vidéo montrant un blessés libanais, sur un lit d'hôpital, le bras gauche bandé.

- Une Israélienne a été tuée et une autre blessée, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

- Deux Indiens, un homme et une femme ont aussi péri, selon un tweet de la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj.

- Un homme ayant la double nationalité belge et turque a été tué, selon le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

- Trois Français ont été blessés, selon un bilan provisoire du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.





'Sauvage et impitoyable'

"D'une façon sauvage et impitoyable, il a mitraillé des personnes qui étaient simplement venues célébrer le Nouvel An", a déclaré le gouverneur.

Les autorités avaient annoncé avoir déployé 17.000 policiers dans Istanbul afin d'encadrer les festivités du Nouvel An. Elles avaient par ailleurs précisé que des policiers seraient déguisés en père Noël pour détecter la moindre anomalie au sein des foules.

"Nous étions venus pour passer un bon moment aujourd'hui, mais tout s'est soudain transformé en chaos et en nuit d'horreur", a raconté à l'AFP Maximilien, un touriste italien.

Le Reina est situé à quelques centaines de mètres de l'endroit où avaient lieu les célébrations officielles du Nouvel An, au bord du Bosphore.

Des témoins ont rapporté avoir entendu un assaillant s'exprimer en arabe, selon l'agence de presse Dogan.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un homme débouler devant l'entrée de la discothèque en tirant, semant la panique parmi les personnes rassemblées là.

Des équipes des forces spéciales ont ensuite ratissé la boîte de nuit, alors que de nombreux policiers se trouvaient devant l'établissement, de même que des dizaines d'ambulances, selon des journalistes de l'AFP.

La Maison Blanche a condamné une "horrible" attaque. "De telles atrocités perpétrées sur des innocents venus pour la plupart célébrer le Nouvel An soulignent la sauvagerie des assaillants", a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.





'Début 2017 tragique'

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déploré sur Twitter un "début (d'année) 2017 tragique à Istanbul". "2017 débute avec une attaque à Istanbul", a également souligné la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

La Turquie a été la cible de nombreuses attaques qui ont notamment ensanglanté Ankara et Istanbul, où, il y a à peine trois semaines, un attentat revendiqué par un groupe radical kurde a fait 45 morts, dont une majorité de policiers.

Toujours à Istanbul, quatre touristes ont été tués et 36 personnes blessées en mars sur la célèbre avenue Istiklal, dans un attentat-suicide attribué par l'EI.

Les autorités ont également affirmé que les jihadistes avaient été derrière l'attentat qui a fait 47 morts en juin à l'aéroport Atatürk d'Istanbul.

Membre de la coalition internationale qui combat l'EI en Syrie et en Irak, la Turquie a déclenché en août une offensive dans le nord de la Syrie pour repousser les jihadistes vers le sud.

Des rebelles syriens soutenus par l'armée turque assiègent depuis plusieurs semaines la ville d'Al-Bab, un fief de l'EI dans le nord de la Syrie.

En réaction à ces opérations militaires, l'EI a à plusieurs reprises menacé d'attentats la Turquie, une des principales cibles des jihadistes.





Le Premier ministre affirme que l'assaillant ne portait pas un costume de Père Noël

Le Premier ministre turc Binali Yildirim a réfuté les informations selon lesquelles l'assaillant de la boîte de nuit d'Istanbul, qui y a fait au moins 39 morts durant la nuit du Nouvel An, portait un costume de Père Noël. De tels éléments sont faux, a-t-il assuré depuis Istanbul. "Nous avons connaissance d'un terroriste armé", a-t-il dit. Les autorités turques travaillent d'arrache-pied pour découvrir l'identité de l'assaillant, contre qui une véritable chasse à l'homme a été lancée, a assuré le Premier ministre.

Le suspect aurait pu se débarrasser de son arme sur place et se mêler à la foule pour s'échapper. Toutes les possibilités sont examinées, a confié Binali Yildirim.

"La terreur ne peut pas nous intimider, elle ne peut pas détruire notre fraternité, notre proximité ou notre unité", a-t-il encore déclaré.

Le manager de la boîte de nuit réfute tout manque en matière de sécurité

Le manager du Reina, la boîte de nuit stambouliote théâtre d'une attaque durant la nuit du Nouvel An ayant coûté la vie à 39 personnes, réfute tout manque en matière de mesures de sécurité. La police turque avait en effet augmenté sa présence à Ortaköy, où se trouve le club, et dans les quartiers environnants il y a deux semaines, a ainsi expliqué Mehmet Kocarslan dimanche sur sa page Facebook. "Nos coeurs saignent", a-t-il écrit, expliquant que ces dernières semaines les mesures de sécurité avaient été considérablement renforcées dans les quartiers huppés de la rive européenne. Les gardes-côtes patrouillant sur le Bosphore avaient également pris toutes les précautions nécessaires. "Malgré toutes les mesures de nos services de sécurité, ce triste événement est malheureusement arrivé. Cette horrible attaque constitue un attentat sournois et insidieux contre l'humanité, la nation, notre paix, notre unité et notre fraternité, notre économie et notre tourisme, et tout notre pays", a déclaré le manager. "Nous ne savons pas quoi dire. Les mots nous manquent", a-t-il ajouté.

Jusqu'ici synonyme de fête, le nom de Reina sera désormais associé à ce massacre commis pendant la célébration du Nouvel An. Ce haut lieu de la vie nocturne à Istanbul est prisé de la jeunesse branchée, des célébrités et des touristes étrangers. Situé au bord du Bosphore dans la partie européenne d'Istanbul, le club, qui a ouvert en 2002, est aussi accessible par bateau directement depuis le détroit.

Il faut généralement montrer patte blanche pour y passer la soirée et trouver grâce aux yeux de videurs qui ne laissent entrer que des clients triés sur le volet. Les soirées commencent souvent bien après minuit dans ce club très select doté de plusieurs restaurants, pistes de danse et d'un bar central. La vue depuis la terrasse est spectaculaire avec l'un des trois imposants ponts qui enjambent le Bosphore situé juste au-dessus et les lumières de la rive asiatique qui scintillent au loin.

En dépit de l'islamisation croissante de la société dont se plaignent les détracteurs du président Recep Tayyip Erdogan depuis que son parti est au pouvoir, le club Reina est resté l'un des repaires incontournables de la jet-set turque et des fêtards pas trop regardants sur la dépense. Au fil des ans, la boîte de nuit est devenue un lieu de rencontres pour les vedettes des équipes de football stambouliotes et celles de séries télévisées très suivies en Turquie. Les réjouissances ne s'achèvent d'habitude qu'au petit matin et les clients s'engouffrent dans des voitures qui les attendent pour les conduire chez eux.