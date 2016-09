Cazeneuve a promis le "démantèlement total en une étape" de la "jungle" de Calais

Sortie Resto: la DH a testé Chez Jacques au centre de Bruxelles

Sur la carte, on oscille entre grands classiques et petites découvertes originales. Quoi de plus classique, donc, que le duo fondu au fromage/croquette crevette, laquelle comportait de nombreux décapodes, ce qui est plus agréable que celles, bisquées, sur lesquelles on dépose deux ou trois bestioles.