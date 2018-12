En surpoids depuis de nombreuses années, ces deux Américains ont décidé de tout faire pour retrouver la ligne. Danny pesait 130 kg tandis que son épouse Lexi a atteint les 220 kg.





Ensemble, ils ont décidé de ne plus boire d'alcool, de ne plus grignoter entre les repas et de ne plus manger de plats préparés. Ajoutez à cela 30 minutes de sport cinq fois par semaine et les deux amoureux ont réussi leur défi en perdant pas moins de 200 kg en deux ans.





Aujourd'hui, Lexi pèse 78 kg, Danny 86 kg.