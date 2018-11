Dans son nouveau livre, Ségolène Royal lève le voile sur sa rupture avec François Hollande, son compagnon durant près de 30 ans.

Paru ce mercredi 31 octobre, le nouveau livre de Ségolène Royal "Ce que je peux enfin vous dire" évoque sa vie politique mais aussi, sa relation avec l'ancien président et son infidélité.

"Comme tout le monde le sait maintenant, j'ai été cruellement trahie avant et pendant la campagne de 2007, pour une femme de dix ans plus jeune, elle-même ensuite trompée pour une femme de dix ans plus jeune", partage-t-elle dans son ouvrage de 300 pages.

C'est en 2007 que leur histoire bascule. Ils ont alors quatre enfants: Thomas, Clémence, Julien et Flora. En pleine campagne présidentielle, Ségolène Royal découvre que son mari la trompe avec la journaliste Valérie Trierweiler.

© REPORTERS

Dans cette autobiographie, l'ex-ministre de l'Ecologie souligne "la violence de l'adultère", "la férocité de la bigamie qui tétanise", "la souffrance encaissée sans broncher".

Elle confie avoir "espéré tous les jours" que cette liaison ne constituerait qu'un "égarement passager".

"J'ai mis beaucoup de temps à soigner mes blessures, à m'émanciper de ce fardeau et à me tourner vers un autre futur, affirme la femme politique socialiste. "C'est pourquoi j'ai décliné la proposition de reprendre la vie commune."

Cette désillusion, Valérie Trierweiler l'a également vécue sept ans plus tard lorsque François Hollande a mis fin à leur relation pour l'actrice Julie Gayet.

© REPORTERS



Aujourd'hui, Ségolène Royal n'a qu'un seul regret: celui de ne pas avoir mis fin à cette situation "dès le début de la campagne".