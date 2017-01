C’est officiel depuis moins d’une semaine : la France a opté pour encore plus de vidéo verbalisation. Le sujet est brûlant dans les médias français et tout le monde a son avis sur la question, il n’empêche que dorénavant, dans la patrie de Victor Hugo, un conducteur qui commet une infraction au code de la route pourra être verbalisé via les caméras de vidéosurveillance installées sur le domaine public.

"L’ambassade de France nous a contactés pour que l’on prévienne les conducteurs belges", lance Benoit Godart de l’IBSR. Et pour cause, près de 135.000 de nos compatriotes ont encore été verbalisés au cours des cinq premiers mois de 2016, rien que pour excès de vitesse ! Ainsi, nos voisins pensent aux petits Belges qui se font flasher plus de mille fois par jours dans l’Hexagone. Ces nouvelles caméras risquent d’empirer ce terrible constat.

Le système n’est pas encore totalement autonome. "L’agent verbalisateur, chargé de la vidéosurveillance, scrute sur ses écrans tout véhicule en infraction. Lorsqu’un véhicule en infraction est repéré, deux photos de la scène sont prises pour constater l’infraction. Le numéro d’immatriculation du véhicule est récupéré pour l’identification du propriétaire… Qui recevra la contravention quelques jours après", explique le site dédié à la vidéo verbalisation.

Pas d’inquiétude pour ceux qui ne veulent pas se rendre outre Quiévrain, la police belge ne devrait pas s’équiper de ce type d’outil prochainement. Les radars et caméras utilisées en France sont d’une génération plus récente que les nôtres. "Mais le principe de recourir à des caméras pour d’autres infractions que la vitesse est bon. En Belgique, le franchissement du feu rouge est également concerné", se positionne l’IBSR.

Avant d’ajouter par l’intermédiaire de son porte-parole: "La caméra n’est que l’œil du policier. C’est lui qui va visionner la séquence et sur la base des images, décider de verbaliser ou non. Il faut évidemment agir avec discernement et en cas de doute, absoudre le conducteur. Un policier assermenté doit toujours être présent pour qualifier les choses."

En gros, sept catégories d’infractions supplémentaires aux quatre existantes sont désormais constatées, (les quatre : feux ou stop, vitesse, non-respect des voies de bus ou taxi, et non-respect des distances). Les sept nouvelles concernent : la ceinture de sécurité, le GSM au volant, la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence, franchissement des lignes continues, non-respect des sas vélos et défaut de port de casque à moto.