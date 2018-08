Tous les avions se ressemblent, ils volent tous plus ou moins à la même vitesse et à la même altitude. Pourtant, depuis le Comet, le Boeing 707 et la Caravelle, de substantiels progrès ont été réalisés grâce à une inlassable recherche.

Depuis les origines, l’aéronautique est l’un des vecteurs d’études et d’expérimentations les plus dynamiques. Matériaux, aérodynamique, motorisations, commandes de vol : entre 1955 et aujourd’hui, tout a changé dans un avion. Ce n’est pas fini : la numérisation offre d’immenses possibilités dès la conception de l’aéronef et de ses moteurs. Production et maintenance sont aussi en complète révolution, de même que l’exploitation de l’avion lui-même, son utilisation opérationnelle. En cinq épisodes, cette série estivale donne quelques axes de développement de l’aviation de demain.

De carré à ovale, le hublot a évolué au cours de l’histoire de l’aviation. Par mesure d’économie, certaines compagnies voudraient désormais s’en passer. Des avions sans hublots seraient aussi plus sûrs.(...)