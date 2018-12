L'acteur néerlandais d'origine marocaine Nasrdin Dchar a réagi à la controverse qui a surgi après avoir partagé une photo sur laquelle il a montré son sapin de Noël décoré.

M. Dchar a été ouvertement critiqué par une partie de la communauté musulmane, qui explique que fêter Noël d'un point de vue religieux n'est pas autorisé par l'Islam.

En partageant sa photo en djelabba, Nasrdin Dchar ne s'attendait pas à recevoir autant de critiques. Pour lui, cette idée partait d'une intention positive. Il explique sur Instagram : "Quand je me suis mis à réfléchir sur mon geste, je n'en ai vu que la beauté. Noël pour moi, c'est comment différents mondes se confondent. C'est ma famille. Marocaine, Hollandaise, Indonésienne, Islamique, Occidentale. Tout en une", explique-t-il dans son long message.

Selon l'acteur, célébrer Noël n'a rien à voir avec ses convictions religieuses. "Chaque année, je décore un sapin de Noël en cette période. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion."

Nasrdin est choqué par les réactions violentes des personnes de sa communauté. "Apparemment, aux yeux de beaucoup de gens, j'ai fait quelque chose de si grave qu'ils ont jugé nécessaire de m'insulter. Et pas seulement moi, mais aussi mes parents.. Pour toutes les personnes qui ont réagi de la sorte et se disent musulmanes : Allah entend et voit tout."

Nasrdin a supprimé les commentaires de la photo où il posait fièrement à côté du sapin, mais les a laissés dans son long message de réaction sur Instagram.

Signalons, toutefois, que l'acteur a reçu de nombreux messages de soutien et que la majorité de ses "followers" ont bien réagi.