Inconsolable depuis la mort de sa maman en mai 2017, elle estime qu'en faisant cela, sa mère serait plus proche d'elle.

Elle a expliqué son acte au Mirror. Tout a commencé quelques jours avant Noël. "Je ne sais pas ce qui m’a poussé à le faire la première fois. C’était juste une envie, je ne peux pas le décrire. J’ai ouvert la boîte et j’ai léché mes doigts pour les tremper dans la poudre", confie l'Anglaise de 41 ans. "Avant que je sache ce que je faisais, les cendres étaient dans ma bouche et le goût crayeux et salé était réconfortant."

Le jour de Noël, elle a carrément saupoudré son repas avec les cendres de sa mère. "J’aimerais que ma mère fasse partie de la fête cette année, alors elle sera sur mon dîner de Noël. C’est la seule chose qui me permet de passer mon premier Noël sans maman", affirme-t-elle.

Pour répondre aux gens qui la critiqueraient, Debra considère cela "comme une chose positive. Je lui permets d'être proche de moi et je l'implique également dans la journée de la famille. Je sens qu'elle vit à l'intérieur de moi." Et l'Anglaise ajoute qu'elle continue ainsi à avoir "un lien très fort, un lien qui ne pourra jamais être brisé, même par la mort. Les gens peuvent penser que ce n’est pas très respectueux, mais je ne peux pas m’arrêter."