De courts et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes de silence, ont eu lieu jeudi à Paris en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015 contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts. Les cérémonies, conduites par la maire de Paris Anne Hidalgo en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Méadel, se sont déroulées tour à tour sur les différents lieux des attentats avec le même cérémonial : dépôt de gerbe et minute de silence, sans aucune prise de parole.