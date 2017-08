La circulation est déjà très difficile dans la vallée du Rhône, en France, où ce samedi est classé "noir".

On compte 31 km d'embouteillages entre Lyon et Valence en début de matinée, indique Touring dans un premier point de la situation. On note aussi des ralentissements sur la A63 Bordeaux-Espagne, tandis qu'ailleurs, la circulation est dense, mais reste fluide pour le moment.

La circulation est très chargée en Allemagne, avec des embouteillages par endroit, surtout sur la A8 entre Munich et Salzbourg. On note 16 km de bouchons avant le poste-frontière avec l'Autriche, avant Salzbourg.

En Suisse, les premiers ralentissements se forment à l'entrée du tunnel de St-Gothard. Il faut compter quatre kilomètres, et 40 minutes d'attente, devant le tunnel vers l'Italie.

En Autriche, la circulation est très dense, mais fluide, précise Touring.