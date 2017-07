Les files diminuaient samedi en milieu d'après-midi dans le sens des départs en vacances, selon Touring. Les situations problématiques étaient par contre en hausse pour les retours.

Les files ont globalement bien diminué partout en France dans le sens des départs. Les retours restaient cependant compliqués samedi après-midi dans la vallée du Rhône, où 60 km de files étaient notés. Même situation sur l'A9 Orange-Espagne et l'A8 Orange-Nice. La circulation n'était par contre plus problématique vers la Bretagne et la Normandie.

Le trafic était par ailleurs très dense sur l'A10 Paris-Bordeaux, avec des bouchons dans les deux sens. Des files s'étaient aussi formées sur la A71/A75 Orléans-Clermont Ferrand-Espagne, tant dans le sens des départs que des retours, ainsi que sur l'A20 Orléans-Limoges-Toulouse.

En Allemagne, il était toujours compliqué de circuler dans les deux sens sur l'A3 Francfort-Nuremberg-Pasau, sur l'A9 Nuremberg-Munich, sur l'A8 Stuttgart-Munich-Salzbourg et sur l'A7. La situation s'était tout de même nettement améliorée dans le sens des départs, précise Touring.

En Suisse, les files s'étaient pratiquement résorbées dans le tunnel du St-Gothard vers l'Italie. Vers le nord, 8km de files étaient constatés avant le tunnel, soit 1h50 de délai.

La circulation était enfin encore très chargée en Autriche, malgré une amélioration pour les départs.

Ce week-end est le plus chargé de l'été sur les routes, avec le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. La journée était classée noire pour les départs en France et rouge pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne. Pour les retours, la journée était rouge partout en Europe.