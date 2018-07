Un total de 158 laïcs et membres du clergé catholique chilien sont visés par une enquête pour abus sexuels sur des mineurs et des adultes, a annoncé lundi le parquet. Parmi les 266 victimes de ces affaires, dont les plus anciennes remontent à 1960, 178 étaient mineures, a précisé le procureur général Luis Torres lors d'une conférence de presse.

Ces nouvelles révélations interviennent au moment où le Chili est confronté à une série de scandales de pédophilie au sein de son Eglise catholique.

"Dans leur grande majorité, les faits dénoncés correspondent à des agressions sexuelles commises par des curés de paroisses ou des personnes liés à des établissements scolaires".

Ces chiffres incluent des auteurs présumés qui faisaient partie du clergé au moment où les faits ont été commis, dont des évêques, des prêtres ou des diacres, mais aussi des moines.

Une dizaines de "laïcs qui exerçaient une fonction dans la communauté de l'Eglise", tels que des coordinateurs dans des établissements scolaires religieux, sont également visés.

Le 18 mai, l'ensemble de la hiérarchie de l'Eglise chilienne a présenté sa démission au pape dans le cadre d'un énorme scandale de pédophilie et d'omerta, un coup de tonnerre qui a fait suite à une série de mea culpa de François adressés au peuple chilien.

Il s'agit d'une démarche inédite dans l'histoire récente de l'Eglise catholique. Le pape François a jusqu'ici accepté la démission de cinq évêques chiliens.