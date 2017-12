Un animal est mort et quatre autres sont présumés morts après un incendie survenu samedi matin au zoo de Londres, l’un des principaux sites touristiques de la capitale britannique, qui est resté fermé samedi.

Les pompiers ont été alertés vers 6 h. Ils ont déployé 72 pompiers qui ont mis trois heures à maîtriser le feu. "Environ les trois quarts d’un magasin et d’un café et la moitié du toit ont été ravagés par les flammes", a précisé la brigade des pompiers sur son site internet. "Quand nos équipes sont arrivées sur les lieux, elles ont affronté un feu très étendu. Les pompiers ont travaillé dur pour maîtriser le feu le plus rapidement possible et pour éviter qu’il se propage aux enclos des animaux voisins", a déclaré un responsable des pompiers cité dans un communiqué.

Un oryctérope du Cap, mammifère originaire d’Afrique aussi appelé cochon de terre, qui avait été signalé disparu dans la matinée, a été retrouvé mort. "Malheureusement, nos vétérinaires ont confirmé la mort de notre oryctérope du Cap âgé de 9 ans, Misha", a annoncé le zoo à la mi-journée. Quatre suricates n’ont pas été retrouvés "mais sont présumés morts", a indiqué le zoo dans l’après-midi. "Tous les autres animaux à proximité sont surveillés de près par nos vétérinaires, mais d’après les premiers éléments, ils n’ont pas été touchés. Nous continuerons à les surveiller au cours des prochains jours".

L’incendie a pris dans un magasin situé près d’une partie du zoo dédiée aux enfants qui peuvent toucher certains animaux et nourrir chèvres et moutons. Vivent aussi dans cette partie du zoo des ânes, des lamas et des cochons.

"Nous sommes tous dévastés par ce qui s’est passé mais très reconnaissants envers les pompiers, qui ont réagi rapidement à la situation pour maîtriser le feu", ont souligné les responsables du zoo.

Ouvert en 1828 et situé dans Regent’s park, le zoo de Londres est le plus ancien zoo scientifique du monde et la neuvième attraction payante la plus visitée au Royaume-uni selon l’office de tourisme de la Grande-Bretagne, Visit Britain. Il abrite plus de 650 espèces d’animaux, dont des girafes, des gorilles et des tigres.