Le président a fait son annonce via les réseaux sociaux ce dimanche soir.

Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche le transfert de Tel Aviv vers Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël, à l'instar de la récente annonce des Etats-Unis et malgré un vote de condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu cette semaine.

Le président a annoncé sa décision via un bref message posté sur les réseaux sociaux, après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche. "J'ai donné des instructions à la ministre (des Affaires étrangères, Sandra Jovel) pour entamer les démarches" pour mettre en oeuvre cette décision, a fait savoir le président, sur Twitter et via son service de presse.

Jeudi, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour 128 membres ayant voté pour et 35 abstentions, 9 pays avaient en revanche voté contre le texte. Le Guatemala en faisait partie, aux côtés d'Israël et des Etats-Unis, mais aussi du Togo, de la République des Îles Marshall, la Micronésie, Nauru et les Palaos.