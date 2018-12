Depuis les attaques qui ont frappé la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo en 2015, chaque nouvel attentat charrie sur son passage sa flopée de théories du complot.

La fusillade du marché de Noël de Strasbourg n’échappe pas à la règle puisque des thèses conspirationnistes ont envahi les réseaux sociaux dès son annonce dans les médias.

Depuis hier, on pouvait ainsi lire dans les groupes Facebook des gilets jaunes des commentaires sous-entendant une implication directe du gouvernement ou d’Emmanuel Macron. Ces commentaires accusent le Premier ministre d’avoir organisé l’attentat afin de stopper leurs actions ou encore pour "détourner l’attention du peuple au moment de faire passer le pacte sur les migrations".

"Plusieurs éléments expliquent le succès de ces théories. La première est l’idée très répandue selon laquelle un événement de grande ampleur ne peut pas avoir de cause médiocre. Les gens préfèrent avoir une explication plus spectaculaire. C’est ce qu’on appelle un biais de proportion. La deuxième piste est le déni de réalité. L’idée d’une personne qui commet un attentat est inadmissible et plus dommageable émotionnellement que l’idée qu’un groupe de personnes comme le gouvernement soit responsable. La troisième piste est celle du développement d’un esprit hypercritique. C’est l’idée que les médias se trompent à chaque fois. C’est un mécanisme habituel qu’on a déjà vu notamment lors des attentats de Bruxelles. La théorie du complot n’aime pas le hasard, les complotistes pensent qu’il y a une raison à tout et établissent des liens de causalités entre des éléments qui ne sont pas forcément liés", explique Yves Collard, formateur à Médianimation et initiateur du site www.theorieducomplot.be qui donne des outils pour déconstruire ces thèses.