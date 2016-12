Cette année, les soldats belges engagés dans l’Operation Desert Falcon avec la coalition internationale dans la lutte contre l’État islamique en Irak ne fêteront pas Noël le soir du réveillon… En effet, le 24 décembre, ils seront en service : Daech ne connaît pas Noël. En tout cas, il ne le respecte pas.

Par contre, un repas sera organisé pour eux le 23 décembre. Le 25, une soirée un peu plus spéciale sera organisée : ce sera soirée Bingo !

La tradition veut que chaque année, le chef de l’armée (dit le CHOD), rende visite à ses troupes déployées à l’étranger pour célébrer les fêtes de fin d’année. Une fois n’est pas coutume, cette tournée générale a été effectuée un peu plus tôt. Le CHOD, Marc Compernol, vient en effet de rentrer. Le général est allé booster le moral de ses soldats mobilisés en Afghanistan, en Irak, en Jordanie et au Mali, ainsi qu’à la frégate Louise-Marie, à Catane, en Sicile et leur a distribué quelques présents.

Sa ronde internationale terminée, le CHOD n’a pas oublié les militaires mobilisés dans les rues des grandes villes belges : il se rendra dans les différents détachements de l’Operation Vigilant Guardian avant la fin de l’année. En outre, quelques activités sont prévues pour que ces mêmes unités puissent, elles aussi, profiter de l’esprit magique de Noël.

Cela dit, pas question pour l’armée de mettre la sécurité entre parenthèses. "Ces différentes attentions au personnel en mission lors des fêtes n’ont pas d’influence sur leurs missions, la sécurité, les délais de réaction et l’opérationnalité. Des tours de rôles peuvent ainsi par exemple permettre à tous de participer", indique la Défense à ce propos, précisant que des repas de Noël seront organisés par les unités et qu’un chèque cadeau de 5 € sera offert aux soldats en opération. "Les commandants d’unités et d’autres autorités rendront visite au personnel déployé. Cela fait toujours plaisir de se sentir soutenu !", ajoute encore la Défense.

En parlant de soutien, nous en profitons d’ailleurs pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année à nos forces armées, qu’elles soient en Belgique ou à l’étranger !