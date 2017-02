François Fillon semble être l’un des derniers à croire encore à ses chances de devenir le prochain président de la République.

Si la question que beaucoup se posent désormais est de savoir quand le candidat officiel de la droite va comprendre qu’il est cuit, l’ancien Premier ministre continue à batailler ferme, sourd aux appels de plus en plus pressants l’invitant à déposer les armes.

Il dit et répète qu’il se battra jusqu’au bout. Il se donnerait deux semaines pour passer au travers de cette polémique et rebondir. À voir si la pression ne deviendra pas trop forte d’ici là, surtout si de nouvelles révélations viennent encore un peu plus écorner son image de Monsieur Propre.

Ces multiples révélations plombent en tout cas François Fillon, qui pourrait désormais mordre la poussière dès le premier tour au profit d’Emmanuel Macron.

De quoi inquiéter les responsables de la droite française qui se verraient alors souffler la politesse par un homme qui veut justement dépasser le clivage droite-gauche. C’est aussi l’avenir de la droite qui est en jeu, au-delà de la personne de François Fillon.

L’avenir de la droite passera-t-il par Alain Juppé, le battu de la primaire de droite ? Il semble en tout cas être le candidat tout indiqué pour reprendre le témoin de la course à la présidentielle si François Fillon devait flancher. Le temps presse.

Plus longtemps François Fillon entraîne la droite dans la polémique et les affaires, plus la tâche d’Alain Juppé sera ardue pour remobiliser des troupes passablement déboussolées.

La crise touchant le fer de lance de la droite pourrait même profiter au centriste François Bayrou, dont l’éventuelle candidature a longtemps fait sourire. Il a déboulé tête la première contre le projet de l’ancien Premier ministre, bien trop radical à son goût.

Le président du MoDem est certes crédité d’un maigre potentiel de voix pour la présidentielle, de 4 à 5 %. Il n’en avait pas moins emporté 9 % des suffrages voilà cinq ans et même deux fois plus en 2007.

Il devrait lever le voile sur ses intentions dans deux semaines, soit au terme de 15 jours de délai que François Fillon a requis pour remettre de l’ordre dans sa campagne.

L’enquête, en tout cas, ne cesse d’avancer sur plusieurs pistes. Le parquet national financier a demandé aux enquêteurs d’étendre leurs investigations aux activités de Marie et Charles, qui ont tous deux été rémunérés par leur père au Sénat, comme François Fillon l’a lui-même déclaré. Suite au prochain épisode.





La relève

Alain Juppé

Le maire de Bordeaux serait le candidat naturel de la droite en cas de retrait de François Fillon de la course à l’Élysée. Certes, il a été sèchement battu lors de la finale l’opposant à l’ancien Premier ministre mais les sondages lui promettaient la victoire en mai prochain face à Marine Le Pen.

Nicolas Sarkozy

Les proches de l’ancien président sonnent allègrement la charge contre François Fillon. Nicolas Sarkozy pense-t-il sérieusement revenir dans la course ou règle-t-il plus simplement ses comptes avec l’homme qui l’a dégommé pour ses problèmes avec la justice ? À chacun son tour…

François Baroin

C’est un fidèle soutien de François Fillon… depuis la défaite de Nicolas Sarkozy lors de la primaire. Le maire de la ville de Troyes ne ménage pas sa peine pour venir en aide à l’homme attaqué de toutes parts. Il n’en aurait pas moins créé le site Baroin2017.fr. Au cas où le chef devait jeter l’éponge ?

Xavier Bertrand

Cet ancien ministre du gouvernement Fillon a eu la même idée que François Baroin : il se serait réservé un petit site aussi explicite que son compère : Bertrand2017.fr. Xavier Bertrand, Président du Conseil régional Hauts-de-France (le Nord de la France) réfléchirait sérieusement à une candidature.

Laurent Wauquiez

Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois : le site Wauquiez.fr de ce proche de Nicolas Sarkozy a également vu le jour mardi. À l’instar des autres sites Baroin et Bertrand, nul ne sait vraiment si ces sites ont bien été commandités par les intéressés ou par des petits plaisantins.