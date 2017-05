Cette image prise lors des manifestations du 1er mai à Paris a fait le tour du monde. Sur ce cliché, un CRS est en proie aux flammes après avoir été agressé par des manifestants violents. Retour sur les coulisses de cette photo.

Stéphane Trigallez, policier depuis 18 ans, raconte ce qu'il s'est passé lors de la manifestation "la plus violente" qu'il a connu. Des hommes cagoulés ont jeté des fusées de détresse, des bouteilles de verre et des cocktails Molotov sur les policiers venus pour tenter de rétablir l'ordre. "Nous étions venus pour séparer les groupuscules d'extrême gauche réputés plus violents que les autres manifestants. C'est là que des manifestants ultra violents se sont retournés sur nous", explique-t-il à France Info.

"Venus pour casser du flic"

"A chaque fois qu'un fonctionnaire était brûlé, ils explosaient de joie comme s'ils avaient marqué un but en finale de la Coupe du monde. Ils sont vraiment venus pour casser du flic. Ils étaient heureux de voir un flic brûlé. Eux, ils étaient équipés avec des masques à gaz, des protège-tibias et des bâches pour se protéger", note-t-il. Pour lui, aucun doute, ces attaques étaient préméditées.

Comme cinq autre de ses collègues, Stéphane a été blessé lors des heurts. Il souffre d'une jambe brûlée. Mais sur cette photo, c'est un autre membre des CRS que l'on voit au milieu des flammes. "On a continué à progresser en direction de la place de la Bastille. C'est là que le collègue que l'on voit sur toutes les images a reçu un cocktail Molotov. Il a carrément brûlé. Ses collègues sont intervenus immédiatement. Ils l'ont mis au sol pour lui mettre la couverture anti-feu. Le gros souci, c'est que les flammes sont passées en dessous de sa visière".

Le photographe avait peur que l'AFP ne la diffuse pas

Avant que les policiers interviennent pour mettre leur collègue à l'abri, le photographe de l'AFP Zakaria Abdelkafi a réussi à capturer le cliché qui a été utilisé par la plupart des journaux pour illustrer la violence des dérapages du 1er mai.

Originaire d'Alep, Zakaria est arrivé en France après avoir perdu un oeil sur le terrain et couvert le soulèvement contre Bachar al Assad. Depuis deux mois, il travaille comme photographe pour l'AFP. "Cela faisait deux mois que j'avais repéré des militants plus violents dans les manifestations. J'étais au courant de leur attitude face à la police. Dès que je les repère dans une manif', je me rapproche le plus possible d'eux", explique le photographe au Monde. "J'essaie toujours de me mettre entre la police et les manifestants pour prendre les meilleures photos. J'ai tout de suite compris l'importance de cette photo en la prenant. J'étais très concentré sur un groupe de policiers qui se regroupaient pour se protéger des projectiles. J’avais l’œil dans l’objectif. J’avais oublié ce qu’il y avait autour, je me concentrais sur la personne que je voulais photographier", raconte-t-il.

Malgré tout, le photographe avait peur que l'AFP ne diffuse pas ses clichés car "ils étaient très violents".

Qui est ce policier?

Son nom n'est pas connu. En revanche, l'on sait qu'il a 41 ans, est marié et père de famille. Il faisait partie des CRS d'Orléans.

Il a été brûlé au troisième degré à la main et au cou et au deuxième degré au visage. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital militaire Percy, à Clamart. Il n'a toujours pas été opéré étant donné que les médecins songent à lui faire une greffe de peau. Quoiqu'il en soit, il ne retournera pas sur le terrain avant plusieurs mois.