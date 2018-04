Le président cubain Raul Castro, 86 ans, passe le témoin jeudi à une nouvelle génération pour une transition qui marquera la fin de près de six décennies de pouvoir sans partage de la fratrie Castro sur l’île caribéenne.

Fidel puis Raul auront dirigé Cuba, jusqu’à l’incarner, pendant près de 60 ans, faisant de cette île un acteur central de la guerre froide et parvenant à maintenir sur pied leur régime communiste malgré le choc de l’effondrement de leur allié soviétique. "Nous avons parcouru un long, long, long et difficile chemin […] pour que nos enfants, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, soient heureux", déclarait en mars le cadet des Castro, qui avait succédé en 2006 à son frère Fidel, décédé en 2016.

Convoquée mercredi et jeudi pour une plénière historique, l’Assemblée nationale va élire un nouveau président du Conseil d’État, le principal organe de l’exécutif cubain, et fera basculer le pays dans une nouvelle ère.

Si les autorités ne l’ont pas formellement confirmé, c’est le premier vice-président et numéro deux du gouvernement, Miguel Diaz-Canel, 57 ans, qui semble avoir été choisi et préparé pour devenir le nouveau visage de Cuba.

Apparatchik modèle, ce civil aux cheveux poivre et sel, a gravi les échelons du pouvoir avant d’être intronisé bras droit du président à la surprise générale en 2013, le posant en dauphin naturel des Castro. "Il y aura une part de renouveau, mais aussi de continuité", prévenait récemment un des cadres du régime, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, rappelant que Raul Castro accompagnera son successeur en gardant la main sur le puissant Parti communiste de Cuba (PCC).

L’héritier des Castro sera surtout chargé de poursuivre l’indispensable "actualisation" d’un modèle économique obsolète à un moment où Cuba est confronté à l’affaiblissement de son allié vénézuélien, à l’embargo américain qui pèse toujours sur son développement et au coup d’arrêt imposé par le Républicain Donald Trump au rapprochement engagé fin 2014 entre Cuba et les États-Unis.