Cette semaine, la SNCB fête ses cinq ans de présence sur les réseaux sociaux. "Notre tout premier tweet a été envoyé il y a pile 5 ans, le 24 octobre 2013", rappelle Mathieu Laurant, community manager pour la SNCB.

Et depuis, la compagnie ferroviaire a parcouru un long chemin dans l’univers du digital pour qu’il devienne un canal d’information majeur aujourd’hui. En effet, la SNCB reçoit désormais chaque jour 750 messages en moyenne et compte au total plus de 180.000 followers sur Twitter, Facebook, Linkedin et Instagram. Présente sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et bientôt WhatsApp. La SNCB a fait des réseaux sociaux un véritable allié dans sa communication, une présence qui est très appréciée par les navetteurs. "Cela a vraiment pris une énorme ampleur aujourd’hui. Il faut savoir que 16 personnes sont dédiées à 100 % aux réseaux sociaux et occupées à répondre au quotidien aux questions des navetteurs sur nos différents comptes. Le train est représentatif de la société. On peut dire que les utilisateurs ont provoqué cette demande. Donc, il y a de plus en plus d’informations données aux usagers par rapport à leurs trains ", précise Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.