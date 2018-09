Le chef du Renseignement intérieur a été écarté de son poste par le gouvernement mais repêché au ministère.

Sa situation était devenue intenable. Hans-Georg Maassen, le patron du renseignement allemand, a été débarqué, mardi, par le gouvernement d’Angela Merkel de son poste à la tête de l’Office fédéral de protection de la Constitution (BfV). L’homme, entre autres casseroles, penchait un peu trop vers la droite de la droite. Mais - surprise - il a été, dans le même temps, désigné secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur.

L’affaire avait éclaté le 7 septembre quand il avait pied le contre-pied de la chancelière, affirmant que, non, il n’y avait pas eu de "chasses collectives" aux étrangers à Chemnitz. S’il avait rétropédalé ensuite, le mal était fait. Les projecteurs se sont alors braqués sur le chef du Renseignement intérieur pour mettre en lumière le fait qu’il avait donné des conseils stratégiques au parti d’extrême droite AfD.

Comme le remarquait le député vert Konstantin von Notz, l’attitude de M. Maassen a entaché la réputation des organes de sécurité, alors qu’en "ces temps difficiles", leur "intégrité ne devrait faire aucun doute". Une bonne moitié des Allemands n’accordent déjà plus leur confiance aux services de renseignement pour assurer la sécurité du pays, selon un sondage Civey.

Les errements de Hans-Georg Maassen ont écartelé - encore un peu plus - la grande coalition gouvernementale, entre le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer à la droite (CSU) d’Angela Merkel et les sociaux-démocrates (SPD) d’Andrea Nahles à sa gauche. Si le Bavarois avait renouvelé sa confiance en M. Maassen, la gauche estimait qu’en cette période d’essor de l’extrême droite, avec des manifestations ponctuées de violences et de saluts nazis, l’Office fédéral de protection de la Constitution devait se montrer irréprochable.

Cette crise, résolue par un licenciement-promotion, illustre l’affaiblissement politique de la chancelière, qui se voit contrainte, pour se maintenir au pouvoir, d’entraîner une nouvelle fois son grand écart.