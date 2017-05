Ce mercredi soir, Emmanuel Macron et Marine Le pen échangeront pendant près de deux heures et demi sur l'avenir de la France. Le débat des titans aura lieu ce mercredi soir sur TF1 et France 2. Sur demande des équipes des candidats, rien n'est laissé au hasard, de la longueur de la table à la température du plateau.

Les journalistes, maîtres du temps

Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, responsables politiques de leur média respectif, animeront le débat de l'entre-deux-tours. En effet, loin des animateurs-stars comme David Pujadas, le CSA a réclamé un duo mixte. Les deux confrères ont écrit l'ensemble des questions conjointement et se les sont réparties de manière équitable. Le grand piège sera toutefois de rester maître du temps. Une douzaine de thèmes seront abordés pendant la soirée. Leur ordre et leur importance doit encore être fixés par les équipes des candidats et les animateurs.

Des exigences strictes

Chaque équipe des candidats a la possibilité de demander l'application de certaines conditions afin que les deux adversaires soient au meilleur de leur forme. Ainsi, la température du plateau ne dépassera pas les 19 degrés pour éviter que les candidats ne transpirent.

Pas de pupitre à l'américaine pour cette fois, une demande exprimée par Marine Le Pen. Mais une table de 2,50 m, véritable institution depuis 1974. En fond de plateau, une image de l'Elysée agrémentera le débat.

Enfin, aucun public sur le plateau mais pas moins de 14 caméras capteront les moments forts de l'émisssion.

Avec ou sans plans de coupe ?

Le directeur de France Télévision Michel Field attend encore la réponse définitive de la part des deux candidats. Ces plans de coupe, servant à montrer le visage de l'interlocuteur, n'est pas toujours apprécié par certains politiciens qui préfèrent un contact direct avec le téléspectateur.

Le réalisateur Tristan Carné souhaite quant à lui pouvoir "montrer au téléspectateur ce qu'il aimerait voir s'il était sur le plateau". Jusqu'il y a peu et ce, depuis 1981, les plans de coupe étaient prohibés, faisant suite à la demande de Mitterrand.