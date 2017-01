La guerre des gangs continue de faire rage dans les prisons brésiliennes, en particulier à Natal (nord-est) où un face-à-face entre détenus de factions rivales risquait de tourner de nouveau au carnage.

La situation était plus que jamais explosive dans la prison d'Alcaçuz, près de Natal (nord-est), quelque 48 heures après le massacre de 26 détenus pour la plupart décapités par leurs rivaux.

Des policiers d'élite ont pris position sur les murs d'enceinte dans la matinée et procédé à des tirs nourris de balles en caoutchouc pour tenter de séparer les groupes rivaux, semant la panique parmi les détenus, selon des images filmées par un reporter d'AFPTV.

Des détenus se sont réfugiés sur les toits. D'autres ont érigé des barricades avec des meubles et des matelas pour se protéger des tirs.

En fin d'après-midi, à l'approche de la nuit, les deux groupes rivaux n'étaient toujours séparés que par ces simples barricades. La police ne semblait pas sur le point d'intervenir.

Sur des images télévisées, on voyait des détenus aiguiser des machettes.

Ce nouvel épisode violent d'inscrit dans la guerre des gangs pour le contrôle de l'approvisionnement et de la vente de cocaïne, qui met les prisons brésiliennes à feu et à sang.

Cette guerre, qui a déjà fait 134 morts depuis le début de l'année, oppose le puissant PCC (Premier Comando de la Capitale) de Sao Paulo, au Comando Vermelho, basé à Rio de Janeiro, et à ses alliés.

Construite sur des dunes, avec vue sur l'océan, la prison d'Alcaçuz, a été surnommée "gruyère" à cause d'évasions de détenus qui creusaient des trous dans le sable de cette région de dunes, avec vue sur l'océan.

Des prisonniers appartenant à l'organisation criminelle régionale "Syndicat du crime RN", armés de couteaux, de bâtons et de pierres, ont tenté d'attaquer le pavillon 5 de la prison où sont regroupés des détenus du PCC.

"On n'a qu'une envie, c'est d'arracher des têtes de PCC et on va y arriver. Nous sommes d'ici, pas question de laisser ces connards du merde dicter leurs lois chez nous", criait un détenu sur une vidéo qu'il a filmée lui-même et envoyé à sa compagne, qui l'a transmise à l'AFP.





"Défi à l'Etat"

L'épouse d'un détenu membre du PCC, en contact par téléphone avec son mari, a confirmé à l'AFP que les membres de la faction Syndicat du crime tentaient d'envahir le pavillon où se trouve son mari. "Ils sont en train d'essayer mais il ne vont pas y arriver", a-t-elle assuré.

Tout au long de la journée, on entendait des détenus réciter la prière du "Notre père" à l'unisson, depuis l'intérieur du Pavillon 5.

"Le PCC a lancé un défi à l'Etat (de Rio Grande do Norte, Ndlr). Il a menacé d'incendier Natal" si ses chefs étaient transférés vers des prisons fédérales, a assuré mardi à Brasilia le gouverneur de cet Etat, Robinson Farias.

"Nous vivons un moment dramatique. Le PCC défie non seulement l'Etat mais toutes les organisations criminelles régionales pour prendre le contrôle du trafic de drogue", a ajouté le gouverneur.

"Je n'ai jamais vu de ma vie une telle barbarie. Ils ont jeté des têtes humaines dans un brasier", a témoigné ce gouverneur, avant une réunion au ministère de la Justice des responsables sécuritaires du Brésil autour du président Michel Temer.





"Décennies d'omission"

Lors de cette réunion, M. Temer "a mis les forces armées à disposition des États" pour faire face à la crise, a expliqué un porte-parole de la présidence.

"Après des décennies d'abandon, c'est important que l'État combatte la réalité du crime organisé de façon plus active", a déclaré César Schirmer, responsable de la sécurité de l'État du Rio Grande do Sul (Sud).

Son homologue de Rondonia (Nord), Lioberto Ubirajara, a réclamé "une action plus directe et coordonnée au niveau des frontières", zones stratégiques de l'approvisionnement des factions en cocaïne.

Ailleurs dans le pays, la situation dans les prisons restait également très tendue.

A Rio de Janeiro, les gardiens de prison se sont mis en grève mardi, jusqu'à lundi prochain, pour réclamer le règlement de salaires impayés et de meilleures conditions de travail.

Dans certaines prisons, le "ratio détenus/agent pénitentiaire est de 200 pour un", a dénoncé Gutembergue de Oliveira, président du syndicat local syndicat des fonctionnaires du système pénal (SindSistema-RJ). Pendant la grève, un service minimum est assuré, mais les visites ne sont pas autorisées.