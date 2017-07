Le chemin de randonnée pédestre européen (Europaweg) est à nouveau praticable entre Grächen et Zermatt, à Randa.

Il avait été interrompu à la suite d'un éboulement. Désormais, cette zone sensible est traversée par le plus long pont suspendu du monde, de 494 mètres d'un bord à l'autre. Ce pont pédestre qui culmine à 85m de haut a été officiellement inauguré samedi. Il est le plus long pont suspendu du monde, selon l'office de tourisme de Zermatt.