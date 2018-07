La plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle a fait rougir notre satellite ce vendredi soir tandis que la planète Mars, quasiment au plus près de la Terre, était pleine d'éclat : une conjonction de phénomènes qui a ravi les astronomes amateurs.

Le spectacle pouvait se voir à l'oeil nu, sans aucun danger contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettaient d'en profiter encore plus, sous réserve que le temps soit de la partie. Ci-dessus, nous vous proposons de découvrir les plus belles images de l'éclipse lunaire partout dans le monde.

L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, était visible, partiellement ou totalement, dans une moitié du monde (en gros l'hémisphère est). Elle pouvait être observée depuis l'Afrique, l'Europe (et donc la Belgique), l'Asie, l'Australie.

Mais c'est l'Afrique de l'Est et du Sud, le Moyen-Orient et l'Inde qui étaient les mieux lotis pour profiter pleinement du spectacle.

A noter que pour satisfaire tout le monde, la NASA avait décidé de faire vivre l'événement en direct vidéo. Il est d'ailleurs possible de revoir les images du phénomène ci-dessous.