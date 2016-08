Démission de Macron: la réaction pleine d'ironie de Sarkozy (VIDEO)

Monde

"Si j'ai bien compris, ça fait quatre ans qu'on n'a pas de politique économique et dans quatre minutes on n'aura plus de ministre de l'économie : c'est logique", a ainsi ironisé le candidat à la primaire de la droite et du centre.

A noter que Macron visitera à son tour jeudi la foire agricole de Châlons-en-Champagne. Sarkozy en a donc profité pour en ajouter une couche: "Vous recevrez Monsieur Macron : je suis content qu'il ait du temps pour s'occuper de vous mais à sa place, je continuerais de m'occuper de l'économie française".