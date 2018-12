Les élèves de l’école de Bicester dans l’Oxfordshire ont eu la belle surprise d’apprendre qu’ils participeraient à une journée nationale de charité sans uniforme pour l’association "Save the Children". Jusqu'ici, tout va bien.

Les parents ont par la suite appris que seuls les élèves ayant obtenu la note de C (environ 13/20) étaient autorisés à porter un pull de Noël et à participer à cet événement particulier. "Il s’agit de collecter des fonds pour des oeuvres caritatives, et non de punir les enfants", a déclaré une maman, visiblement très déçue. "J’espère que vous payez pour tous les enfants que vous mettez à l’écart afin que l’organisme de bienfaisance ne soit pas perdant".

La direction de l'école a tenu à réagir après cette mauvaise publicité à son encontre. "A l’école de Bicester, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de motiver nos élèves pour qu’ils obtiennent d’excellents résultats, une éthique professionnelle et un comportement exceptionnel", a déclaré le directeur de l'école, Tony Rushworth. Il a ensuite expliqué que le fait de porter un pull de Noël était un privilège réservé uniquement aux enfants qui avaient très bien travaillé.