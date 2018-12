PewDiePie est le youtuber le plus suivi au monde. Et ses fans font tout pour qu'il le reste.

Ce lundi, le site du Wall Street Journal a été piraté. Des fans de PewDiePie, le youtuber le plus suivi du monde, ont hacké le site du prestigieux journal pour y afficher des messages de soutien.

Les pirates ont diffusé une fausse lettre d'excuses de la rédaction du Wall Street Journal. "Le Wall Street Journal souhaiterait présenter ses excuses à PewDiePie. Nos journalistes, que nous avons depuis renvoyés, ont fait des erreurs, et nous soutenons PewDiePie pour qu’il atteigne un maximum d’abonnés et batte T-Series. Nous avons aussi besoin de votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration et le code à 3 chiffres situé à l'arrière de la carte pour gagner le chicken dinner dans fortnite", était-il écrit.

En 2017, le Wall Street Journal avait sorti une information sur une vidéo à connotation antisémite postée par PewDiePie. Le youtuber avait alors perdu d'importants contrats. On peut imaginer que le site du journal n'ait pas été choisi par hasard.

Bientôt doublé par une chaîne indienne?

PewDiePie voit actuellement son leadership contesté par T-Series, une chaîne indienne. Les fans du youtuber suédois ne lésinent donc pas sur les moyens pour que leur chouchou reste en tête. Avant ce piratage, un fan avait hacké 50.000 imprimantes en novembre dernier aux USA et au Canada. Il avait fait imprimer un message de soutien à PewDiePie. "PewDiePie, qui a actuellement la chaîne Youtube avec le plus d’abonnés, est sur le point de perdre sa position de numéro un, à cause d’une entreprise indienne appelée T-Series qui diffuse simplement des trailers et des annonces de films Bollywoodiens. Ceux qui lisent ce message sont invités à se désabonner de la chaîne de T-Series, et à souscrire à la place à celle de PewDiePie", était-il écrit.