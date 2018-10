Début octobre, des gendarmes du département de Maine et Loire ont été appelés pour une intervention particulière. Au téléphone, aucune personne ne parlait mais "une discussion virulente entre une femme et un homme à propos d’un possible divorce" pouvait être entendue.

La gendarmerie s'est alors précipitée à la maison de retraite, d'où venait l'appel. Sur place, surprise : aucune dispute mais bien une personne âgée assise devant la série "Louis La Brocante". Les bruits de dispute venaient en fait de la série dans laquelle Louis La Brocante se disputait avec son épouse.

Mais pourquoi l'appel est arrivé à la gendarmerie ? Tout simplement parce que le nonagénaire, voulant changer de chaine, a confondu la télécommande et le téléphone. En voulant aller sur la chaine 17, l'homme a appelé le 17, numéro de la gendarmerie...

Les gendarmes ont raconté cette scène cocasse sur Facebook.