Les organisations syndicales manifestaient ce lundi matin et après-midi dans Paris entre la place de la République et la place de la Nation.



Si d'habitude, la manifestation est commune aux différents syndicats, elle est divisée cette année. La CFDT a manifesté ce matin alors que la marche organisée par la CGT, Force ouvrière (FO), la FSU et Solidaires avait lieu cet après-midi. Cette deuxième manifestation rassemblait 30.000 personnes selon la police, 80.000 selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur précise qu'au total, 142.000 personnes ont manifesté à travers 311 manifestations en France, aujourd'hui. Les syndicats français se divisent à propos des consignes de vote à donner à la population en vue du second tour de l'élection présidentielle française.

"Des individus masqués et cagoulés ont jeté des projectiles et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre", qui ont répondu en faisant "usage de grenades lacrymogènes", a indiqué la police. Les fauteurs de troubles seraient 150 activistes d'ultra-gauche, "Black Bloc" et des membres de la Confédération national du travail (CNT, anarchiste).

Un policier sérieusement blessé

Au moins quatre membres des forces de l'ordre ont été blessés, l'un au mollet, l'autre aux tympans, a ajouté la préfecture de police. Un troisième policier a été brûlé au visage et aux mains par un cocktail Molotov, "possiblement au troisième degré" a précisé la préfecture de police à l'agence Reuters. Selon une journaliste de France 3, ce troisième policier est "en état d'urgence absolue".

Le cortège, mené par quatre syndicats derrière une banderole proclamant "Contre les reculs sociaux, terreau de l'extrême droite", a dû s'arrêter à plusieurs reprises. Des individus, positionnés en amont de la manifestation, faisaient face à des cordons de policiers avec des projectiles parfois trouvés sur place et des cocktails Molotov.

Des dégradations ont également émaillé la manifestation.

Selon plusieurs journalistes sur place (notamment du Monde et de Brut dont la vidéo est en tête d'article), le cortège a été coupé en deux afin d'éliminer les casseurs de la manifestation syndicale qui se dirige vers la place de la Nation. Les 150 activistes ont encerclés par la police autour de la rue de Lyon, dans le XIIe arrondissement de Paris. Les policiers ont procédé à quatre interpellations pour port d'armes prohibé, violences à agent de la force publique et dégradations. Les policiers ont également trouvé des pierres et des pavés dans des sacs à dos appartenant à ces anarchistes.