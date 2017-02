Une quinzaine de lettres contenant des lames de cutter ont été adressées à des acteurs du monde de la tauromachie, dont Simon Casas, qui gère notamment les arènes de Madrid, Nîmes (sud-est) et Mont-de-Marsan (sud-ouest), et le torero arlésien Juan Bautista, a indiqué lundi l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT).

"Ces lettres piégées visent des personnalités du monde taurin. Le trésorier de l'ONCT à Arles a ouvert une de ces lettres qui a entaillé profondément un de ses doigts", a indiqué à l'AFP le président de l'ONCT, André Viard, qui a précisé avoir lui-même reçu "deux lettres".

La quinzaine de lettres piégées a été envoyée à des personnalités du monde de la tauromachie d'Arles, Nîmes, Alès, Lunel, Béziers, Vic-Fezensac, Bayonne, Mont-de-Marsan et Bordeaux, selon André Viard.

Julien Lescarret, ancien matador, reconverti dans la boucherie, joint par l'AFP, a indiqué "avoir reçu trois lettres piégées, deux à Bordeaux et une à Bayonne entre samedi et lundi".

Me Ludovic Para, avocat de Simon Casas, a déposé lundi une plainte contre X... auprès du Procureur de la République de Nîmes. Une plainte pour "violences volontaires avec préméditation ou avec guet-apens, avec menace ou usage d'une arme" et "actes de terrorisme". "En l'espèce, indique-t-il dans son courrier au Procureur, "la simultanéité de l'envoi des courriers piégés à de nombreux responsables (...) de la tauromachie caractérise la volonté d'intimider, par la violence, le monde taurin dans son entier".

Depuis des années, les militants anti-corrida s'efforcent, parfois par des moyens de plus en plus radicaux, comme la tentative d'incendie de l'arène de Rion-des-Landes le 17 novembre 2013, d'obtenir l'interdiction des corridas en France, légales dans les régions de tradition tauromachique du Sud-Est et du Sud-Ouest.