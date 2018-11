Une équipe de seize pompiers belges s'est envolée lundi pour le Népal dans le but d'y organiser des formations pour les hommes du feu locaux durant cinq jours.

Le but est de jeter les bases de la première école de pompiers dans le pays. Les 'Firefighters 4 Nepal' emmènent également treize tonnes de matériel qui a été collecté durant l'année et qui y sera distribué. Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon, le secrétaire d'État Pieter De Crem et le consul honoraire du Népal étaient présents à Brussels Airport pour l'occasion. Cette action de solidarité, entièrement bénévole, a vu le jour en 2012, lorsque quelques hommes du feu de l'aéroport bruxellois ont entrepris une visite au corps des pompiers de Pokhara au Népal. Ils y ont été frappés par la tenue vestimentaire très simple et pas du tout adaptée de leurs collègues mais aussi par la pauvreté du matériel, puisqu'ils disposent d'un seul camion de plus de 50 ans d'âge.

"Nous avons constaté de nos propres yeux qu'à Pokhara, la deuxième plus grande ville du pays avec 350.000 habitants, ils éteignaient les incendies en t-shirt, en pantoufles et avec un casque à vélo sur la tête!", illustre Johan Schots.

Une première mission a alors eu lieu en 2017, lors de laquelle une formation de lutte contre les incendies a été donnée durant cinq jours à une trentaine de personnes. La délégation avait également emmené 700 kilos de matériel, en particulier des vêtements d'intervention. Lors du crash d'un avion à Kathmandu Airport en mars dernier, on avait d'ailleurs pu voir des pompiers locaux dans des tenues d'intervention belges.

Durant ce second déplacement, ce sont près de 60 Népalais qui seront formés, dont 50 hommes du feu provenant de sept corps différents et une dizaine de citoyens de villages montagneux, où il n'y a pas de tels corps.

L'équipe belge donnera trois formations et formera par ailleurs huit pompiers à devenir instructeur. De cette manière, la durabilité et la continuité du projet peuvent être assurées. Un conteneur rempli de matériel les accompagne. Il pourra être réutilisé comme module d'exercices, où les simulations de feu et de fumée pourront être reproduites.

Son contenu, des vêtements d'intervention personnels, du petit et grand matériel de lutte contre les incendies ou encore des appareils de protection, sera distribué.

Enfin, la première pierre de la première école de pompiers népalaise sera également posée.