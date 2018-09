Postée sur le site du journal grec Proto Thema, cette vidéo montre des baigneurs en panique qui essaient de s'enfuir face à l'effondrement d'une partie de la falaise.

Une femme tchèque a subi des blessures au dos et a été transférée à l'hôpital, a réagi un responsable de la côte. Six autres personnes, dont deux enfants, ont été soignées pour des blessures légères, a déclaré à Reuters un responsable de l’hôpital de Zakynthos.

© REPORTERS

Des témoins ont également déclaré aux autorités que deux petits navires se sont renversés à la suite de la chute de pierres qui a provoqué de forte vagues.

© AP



Les pompiers et les gardes-côtes ont indiqué qu'il n'y avait aucun mort et que les autres blessés étaient hors de danger. Ils ont également mis en place des moyens aériens et maritimes dans la zone et continuent de mener une fouille préventive au cas où des personnes seraient coincées sous les rochers, a fait savoir un fonctionnaire.

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de personnes piégées, mais nous continuerons à chercher", a confié un responsable des pompiers.

L'une des principales attractions de l'île Ionienne est la plage Navagio qui est entourée de falaises abruptes et seulement accessible en bateau.