Un avion de ligne de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways avec 118 personnes à bord a été détourné vers l'aéroport de La Valette à Malte, ont confirmé le Premier ministre maltais Joseph Muscat et Tripoli.

Un vol d'Air Malta parti de Brussels Airport a été dévié vers Catane, où il a atterri. L'avion qui assurait un vol intérieur avait décollé de l'aéroport de Sebha (sud) et devait se rendre à Tripoli, mais il a été dérouté vers Malte où il a reçu l'autorisation d'atterrir. Tous les vols prévus vendredi vers et depuis l'île ont été annulés.

A bord de l'avion détourné se trouvent 82 hommes, 28 femmes, un enfant et sept membres d'équipage, a précisé le Premier ministre maltais via Twitter.

Selon le Times of Malta, un pirate de l'air a affirmé être pro-Kaddhafi et en possession d'une grenade. Ses revendications ne sont pas connues pour l'instant. Il y aurait deux pirates et ils auraient menacé de faire sauter l'appareil, a affirmé un témoin maltais à la BBC.

Une équipe de négociateurs a été constituée à l'aéroport.

Des militaires ont pris position sur le tarmac.

Tripoli confirme le détournement d'un avion libyen vers Malte

