Un premier appareil qui provenait de Reykjavik avec 111 personnes à bord a dû atterrir d'urgence sur l'île danoise de Bornholm, selon la police. Les passagers et l'équipage de l'avion de la compagnie scandinave SAS ont passé la nuit sur l'île. Le second avion provenait de Londres et a atterri, lui, à Copenhague après avoir été touché par un éclair, en pleine tempête baptisée "Urd" dans la région.