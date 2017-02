Deux Belges, membres du club de motards des Hells Angels, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pontoise, en région parisienne (France), à trente mois de prison ferme, à une amende douanière de 88.690 euros et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour trafic de drogue, révèle Sudpresse vendredi, sur base d'un article du Parisien daté de mercredi.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Originaires de Tournai et de Lodelinsart (Charleroi), Steve et Michaël, âgés de 28 ans, ont été interpellés lundi sur l'aire d'autoroute de Vémars, près de Paris, lors du contrôle douanier d'un bus qu'ils avaient pris en direction de la Belgique.

Un sachet de 600 grammes de cannabis a été découvert dans le sac de Steve. Plus de 14 kg d'herbe ont ensuite été découverts dans sa valise. Enfin, les douaniers ont découvert plus de 11 kg de stupéfiants dans un bagage appartenant à Michael. Au total, 25,34 kg d'herbe ont été saisis, pour une valeur estimée à 88.690 euros par les douanes.

Ils ont dû répondre de leurs actes en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Pontoise dès mercredi. Le ministère public a requis 3 à 4 ans de prison. La défense a pour sa part rappelé l'absence de casier judiciaire et les difficultés financières des prévenus. "Comme les mules, ce sont des personnes en difficulté financière, en déshérence. On ne peut pas les imaginer à la tête d'un réseau", a lancé leur avocat Me Dumay.