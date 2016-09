Deux mois après l'attentat de Nice, 441 victimes indemnisées

Monde

Deux mois après l'attentat de Nice, 441 victimes ont reçu une indemnisation, selon le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), 1.404 demandes étant en cours d'examen. "A ce jour, 441 victimes ont reçu une indemnisation pour un montant total de 5,2 millions d'euros", précise le fonds, qui estime que le montant global pourrait atteindre 300 à 350 millions d'euros.

Le 14 juillet, 86 personnes ont été tuées à Nice et plus de 400 personnes blessées, lorsqu'un djihadiste a lancé son camion dans la foule sur la promenade des Anglais. Plus de 30.000 personnes étaient présentes pour assister au feu d'artifice. "Le fonds de garantie indemnisera toutes les personnes, quel que soit la nature de leur dommage -physique ou psychique-, qui étaient présentes dans la zone de danger, et étaient donc menacées de mort", assure le directeur général du FGTI, Julien Rencki.

Cette "zone de danger" définie par le FGTI, "inclut dans toute leur surface le trottoir et la voie de circulation empruntés par le camion meurtrier", précise M. Rencki. "Elle pourrait le cas échéant être élargie en fonction d'éventuels éléments d'appréciation nouveaux sur la zone de risque."

Depuis 2015, la France, placée sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence depuis les attentats islamistes du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis (130 morts), est frappée par une série d'attentats qui ont fait au total 238 morts.

Quelque 2.756 dossiers d'indemnisation de victimes des attentats de Paris et Saint-Denis ont été ouverts par le FGTI, qui a déjà versé 5,2 millions d'euros.