D’après les derniers chiffres du SPP Intégration Sociale, présentés hier à la presse, en 2016, deux réfugiés sur cinq (40,1 %) ont bénéficié d’une aide financière des CPAS. "La hausse du nombre de réfugiés reconnus et de bénéficiaires de la protection subsidiaire fait passer la part des réfugiés à 16 % de la population bénéficiaire totale pour 2017, soit moins d’un bénéficiaire sur cinq" , explique Julien Van Geerstom, président du SPP IS.

De manière générale, les personnes aidées par les CPAS sont de plus en plus nombreuses : le SPP IS a calculé une moyenne mensuelle de 139.412 bénéficiaires pour les deux premiers mois de l’année 2017, soit 9 % en plus par rapport à la même période en 2016. Cette hausse s’explique en partie par la crise d’asile mais aussi par l’augmentation fulgurante du nombre d’étudiants et de jeunes qui se tournent vers les services d’aide des CPAS.

Répercussion de la crise d’asile

Beaucoup de demandeurs d’asile arrivés en 2015 ont obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire en 2016. Comme ceux-ci ont droit au revenu d’intégration sociale, le nombre de personnes ayant obtenu cette aide financière des CPAS a logiquement augmenté. Pour rappel, le nombre de réfugiés reconnus est passé de 10.677 personnes (en 2015) à 14.861 (en 2016), soit un bond de 39,2 %.

pas plus de droits que les Belges

De nombreux préjugés circulent sur les aides auxquelles ont droit les réfugiés. Aussi, il est nécessaire de faire la distinction entre demandeurs d’asile et réfugiés. Les premiers ne reçoivent pas d’aide financière mais bien une aide matérielle. À savoir : l’hébergement, la nourriture et l’accompagnement, le temps que leur demande d’asile soit traitée. Lorsqu’ils obtiennent le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ils ont alors droit au séjour, accèdent au marché du travail et à l’aide financière du CPAS. "Les réfugiés n’ont donc pas plus de droits que les Belges", note Amnesty International. À partir de ce moment-là, les réfugiés paient des impôts et des cotisations sociales, comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde.

L’accès à l’emploi plus difficile

Le SPP Intégration note que les réfugiés restent plus longtemps au CPAS (28,3 mois) que les autres bénéficiaires (12,3 mois). Cela peut s’expliquer par leurs difficultés à trouver un emploi. Le tissu associatif belge laisse en effet souvent entendre que de nombreux réfugiés acceptent des emplois délaissés par les Belges : soit parce que leur diplôme n’est pas reconnu ici, soit parce qu’ils ne parlent pas une des langues nationales, sot parce qu’ils peuvent être victimes de discrimination ou de racisme.

Ceci dit, selon une récente étude de KU Leuven et de l’ULB, 19 % de demandeurs d’asile travaillaient déjà lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié. Quatre ans plus tard, 55 % d’entre eux sont actifs sur le marché du travail.