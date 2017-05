Rencontre avec deux Touquetois, l’un d’adoption l’autre du cru, autour d’un verre dans une célèbre brasserie du Touquet.

A quelques heures du grand débat opposant les deux candidats à la présidence de la République, Emmanuel Macron occupe une grande partie des conversations dans les restaurants du Touquet-Paris-Plage. Nous croisons Claude Meunier et Alain Delplanque au Café Les Sports, belle brasserie du centre-ville : ils commentent l’actualité du jour mais, surtout, évoquent le cas Macron, le candidat local. Tous deux ont pourtant peu de choses en commun sinon qu’ils aiment parler politique autour d’un ou deux verres de vin rouge, se revendiquent tous de deux de droite et qu’ils voteront tous les deux pour Emmanuel Macron ce dimanche.

A votre droite : Claude Meunier, né au Touquet en 1938. Bientôt 80 ans, une mine de très bon vivant carrément sur le retour même s’il en fait dix de moins. Lui même se qualifie de “matériel d’avant-guerre”. A six ans, sa “petite copine Simone” a péri sous les bombardements allemands, ici au Touquet, “à deux maisons près c’était sur notre tête”. Au premier tour, Claude a hésité en Macron et Le Pen alors qu’au départ, il voulait voter pour... Fillon ! “Mais il a payé sa femme pour ne rien faire avec nos impôts ! Sans l’affaire Pénélope, j’aurais voté Fillon. Au premier tour, j’ai pris les billets de Macron et Le Pen et une fois dans l’isoloir, j’ai joué la carte locale.”





“Macron, il est un peu de droite”

A votre gauche, Alain Delplanque, son voisin de table quotidienne votera lui aussi pour Emmanuel Macron dimanche mais pas pour le bien du Touquet. Né en 1942 à Hénin-Beaumont, Alain a vécu plus de quarante ans en face l’hôtel de ville de la cité-laboratoire du Front National gérée depuis peu par le nouveau président du parti Steve Briois. Cet ancien délégué médical pour une grosse société pharmaceutique n’a pas été ému par l’affaire Pénélope et a voté Fillon au premier tour. “J’ai toujours été de droite. Ici, je n’ai pas honte de le dire mais je vote pour mes intérêts. J’ai un peu de biens et je ne veux pas voir partir en fumée par le programme de Marine Le Pen. D’ailleurs, Macron il est un peu de droite...”





“On est tous plutôt de droite que d’extrême droite”

D’après Alain, qui conserve de la famille et des amis à Hénin-Beaumont, le Front National s’occupe de ses administrés correctement, “contrairement à l’époque où tous les élus étaient pourris. A l’époque, j’avais fait campagne contre un candidat socialiste qui voulait me préempter le terrain que j’avais mis en vente. Lors des élections communales, j’ai collé et distribué des affiches contre lui. Il a perdu les élections puis a été condamné. Il a fait de la prison. Puis le nouveau maire m’a avoué que la commune n’avait pas les moyens d’acheter le terrain. Avec le FN, les affaires c’est terminé. On aime ou on n’aime pas leur idéologie mais au moins la ville est bien tenue. D’ailleurs, on est tous plutôt de droite que d’extrême droite donc tout le monde s’en fout.”

Du coup, Alain Delplanque va voter Macron, comme Claude Meunier son pote de bistrot. “Donc, si on résume la situation, que l’on soit d’Hénin-Beaumont ou du Touquet, on est tous les deux gagnants !”